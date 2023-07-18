Trabzon’da Atatürk Anıtı’na çirkin saldırı
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Atatürk Anıtı’na balyozlu saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan, heykelin bacak kısımlarında tahribat oluşmasına neden oldu. Saldırgan S.V gözaltına alındı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı’na balyozla saldırı gerçekleştirildi.
Dün gece saatlerinde anıtın bulunduğu alana balyozla gelen bir kişi, anıtın bacak kısımlarına vurarak anıtı yıkmaya çalıştı.
Çirkin saldırı sonucunda Atatürk Anıtı’nın bacak kısımlarında tahribat oluştu. Akçaabat ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, parkın etrafında yer alan güvenlik kameralarını inceledikten sonra Atatürk Anıtı'na balyozla saldırıda bulunan S.V’yi yakalayarak gözaltına aldı.
TAMİR EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Saldırının ardından tahrip edilen Atatürk Anıtı'nın bacak kısımları Akçaabat Belediyesi tarafından tamir ettiriliyor.
Atatürk Anıtı'na balyoz ile saldırıda bulunan S.V’nin daha önce de Atatürk Anıtı'na saldırıda bulunduğu Atatürk'ün elindeki bastonu kırdığı öğrenildi.