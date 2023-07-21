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Trabzon’da ekmeğe zam üstüne zam

Trabzon’da ekmeğe yılın ikinci zammı geldi. 10 liradan satılan 400 gram ekmeğin, gramı 440’a, fiyatı 15 liraya çıktı. 5 liradan satılan 220 gram ekmek 7,5 lira oldu. Ocak ayından itibaren ekmeğin fiyatına yüzde 70 zam yapılmış oldu

Elif ÇAVUŞ
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Trabzon’da ekmeğe zam üstüne zam

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ekmeğe zam kararı, şehir şehir uygulanmaya başlandı.

Rize'den sonra Trabzon'da yılın ilk 7 ayında ekmeğe ikinci zam geldi. Trabzon Fırıncılar Odası'nın yeni zam talebi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda görüşülerek karara bağlandı.

7 AYDA EKMEĞE YÜZDE 70 ZAM

Ocak ayında 8 liradan satılan 400 gram ekmek, 10 liraya çıkmıştı. 7 ay sonra ekmeğe bir zam daha yapıldı.

400 gram ekmeğin gramajı 440'a, fiyatı ise 15 liraya çıkartıldı. 5 liradan satılan 220 gram ekmeğin fiyatı ise 7,5 lira oldu.

Son zamla ekmeğe yüzde 37'lik bir zam yapılırken, yılın ilk 7 ayında toplamda yüzde 70 oranında zam yapılmış oldu.

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