Trabzon’da ekmeğe zam üstüne zam
Trabzon’da ekmeğe yılın ikinci zammı geldi. 10 liradan satılan 400 gram ekmeğin, gramı 440’a, fiyatı 15 liraya çıktı. 5 liradan satılan 220 gram ekmek 7,5 lira oldu. Ocak ayından itibaren ekmeğin fiyatına yüzde 70 zam yapılmış oldu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ekmeğe zam kararı, şehir şehir uygulanmaya başlandı.
Rize'den sonra Trabzon'da yılın ilk 7 ayında ekmeğe ikinci zam geldi. Trabzon Fırıncılar Odası'nın yeni zam talebi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda görüşülerek karara bağlandı.
7 AYDA EKMEĞE YÜZDE 70 ZAM
Ocak ayında 8 liradan satılan 400 gram ekmek, 10 liraya çıkmıştı. 7 ay sonra ekmeğe bir zam daha yapıldı.
400 gram ekmeğin gramajı 440'a, fiyatı ise 15 liraya çıkartıldı. 5 liradan satılan 220 gram ekmeğin fiyatı ise 7,5 lira oldu.
Son zamla ekmeğe yüzde 37'lik bir zam yapılırken, yılın ilk 7 ayında toplamda yüzde 70 oranında zam yapılmış oldu.