Trabzon’da korkutan görüntü: Vatandaşlar endişeli

Trabzon’un Arsin ilçesi Çubuklu Mahallesi’nde heyelan nedeniyle beton yolda derin yarıklar oluştu, hasar gören 25 ev ve 1 cami boşaltıldı. ‘1’inci derece afet bölgesi’ kapsamına alınan mahallede bazı aileler göç ederken, bazıları ise zemini kayıp, duvarları çatlayan hasarlı evlerinde endişe içinde yaşam sürüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İlçede, 6 bin dönüm arazi üzerine kurulu 480 haneli Çubuklu Mahallesi’nde, 2019 yılında meydana gelen irili ufaklı heyelanlarda, arazi ve yollarda çatlaklar oluştu.

AFAD ve belediye ekiplerinin incelemelerinde, arazi tabanında su varlığı tespit edildi. Zamanla yaşanan heyelanlar nedeniyle, beton yoldaki yarıklar büyüdü, hasar gören 22 hane ve 1 cami, boşaltıldı.

Önlem alınan mahallede heyelanlı bölge, ‘1'inci derece afet bölgesi' kapsamına alındı. Mahallede yağışlar sonrası yeni heyelanlar oluşunca 3 ev daha hasar gördü.

AFET BÖLGESİ GENİŞLEDİ

Afet bölgesi genişleyerek 300 dönümü aştı. Mahallede, evlerini tahliye edenlerden kimileri kiraya çıktı, kimileri de farklı yerlere taşındı. Boşalttıkları riskli evlerinden eşyalarını taşıyanlar, sağlam kalan çatı, pencere ve kapı gibi malzemeleri, sökmeye başladı. Afetzedeler, yapılması planlanan yeni konutlara taşınmayı beklerken, kalacak yeri olmayan bazı aileler ise zemini kayıp, duvarları çatlayan hasarlı evlerinde endişe içinde yaşam sürüyor.

‘YAĞMUR YAĞINCA SU FIŞKIRIYOR'

Hasar gören evinin çatısını söken Neşat Semiz, “Evimiz bayramdan sonra yıkılmaya başladı. Eşyalarımı söküp bir yere koyuyorum ki, belki ilerde kullanırız. Yağmur yağdığında her taraftan su fışkırıyor. Önlem alınmalı” dedi.

‘GİDECEK YERİMİZ YOK'

Hasar alan evinde yaşayan Şükriye Uzun, “Duvarlar yıkılıyor, merdivenimiz gitti. Evin içi çatlak. Üstünü boşalttık. Jandarmalar ‘burada durmayın' dedi ama gidecek yerimiz yok. Yağmur yağdığı zaman ‘ev olduğu gibi çökecek' diyorum. Sabah eve bakıyorum, ‘çok şükür bugün de çökmemiş' diyorum” diye konuştu.

‘MALZEMELERİMİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUM'

Yıkılan evindeki sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışan Barış Semiz “Direkler eğrilmişti ama evimin yıkılacağını hayal etmemiştim. İçerdeki eşyalarımı kurtarmaya çalışıyorum. Evim 10 gün önce çöktü ve malzemelerim içerde kaldı. Ev sözü verilmişti; ne yerimiz var ne yurdumuz” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Hakkı Uzun da “Alan geniş olunca yere kazık çakamadılar ve burayı ‘afet bölgesi' ilan ettiler. 3 hane de hasar görünce afet bölgesi kapsamına alındı. Tehlike arz ettiği halde mahalle halkı gidecek yeri olmadığı için tehlikeli evde oturuyor. İnsanların en önemli talebi, hak kazandıkları dairelerini istemeleri” dedi.

Heyelanda hasar gören evini kendisinin yıktığını anlatan Turan Uzun da kiraların pahalı olduğundan yakınarak, ilçede yapılan konutlardan kendilerine hak verilmesini istedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Heyelan vurdu, evler kullanılamaz hale geldi