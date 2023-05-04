Trabzon’da otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.30 sıralarında Trabzon’un Akçaabat ilçesi Akpınar Mahallesi, Yol kıran mevkisinde meydana geldi. Büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsü, yokuş inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen midibüsteki yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede midibüsteki 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

TRABZON VALİSİ USTAOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Vali İsmail Ustaoğlu, olay yerinde gazetecilere, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin köylere, mahallelere sefer yapan otobüsünün devrilmesi sonucu kaza meydana geldiğini söyledi.

Tek taraflı kazanın nedeninin yapılacak teknik incelemeden sonra ortaya çıkacağını belirten Ustaoğlu, “Şu ana kadar olay yerinde 3 vatandaşımız, 2 kadın, 1 erkek, şimdi gelen bilgiye göre de hastanede 1 kız çocuğumuzun vefat ettiğini öğrendik. Toplam 4 vefatımız şu an mevcut. Yaralılarımızın intikalleri hastanelere yapıldı, bir kısım hafif olanların olay yerinde ilk müdahaleleri yapılıyor. Şu ana kadar hastanelere 20 yaralının intikali sağlandı.” dedi.

İMAMOĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon’da meydana gelen kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Trabzon’un Akçaabat ilçesinde akşam saatlerinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Geçmiş olsun. (AA)