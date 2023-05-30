Trakya’yı sağanak etkiledi, yağış sürecek…

Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Kentte gök gürültülü kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.

Özellikle Şükrüpaşa Mahallesi’ndeki bazı caddelerde araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Öte yandan yağış, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de etkili oldu. İlçede aniden bastıran sağanak kısa sürede bazı cadde ve sokakların suyla dolmasına neden oldu. (AA)

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