Tren kazaları önergesine AKP ve MHP’den ret

CHP’nin tren kazalarının araştırılması ve kazalara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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CHP, tren kazalarının araştırılması ve iklim değişikliğine bağlı olarak artan yağışlar sebebiyle görülen tren kazalarına karşı önlem alınması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesi için grup önerisi getirdi.

Öneriye ilişkin söz alan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, iklim değişikliğine bağlı yağışların tren yolu hatlarına zarar verdiğini ve bu nedenle kazaların yaşandığını söyledi.

ÇORLU’DAKİ KAZAYI HATIRLATTI

Aygun, 5 yıl önce 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'da yaşanan Çorlu tren kazasını hatırlatarak, “25 canımızı yitirdik, 350 vatandaşımız yaralandı ama o günden bugüne kadar adalet rayların altında kaldı. Adalet arayan o vatandaşlarımız yargı önüne çıktı ama suçlular ise hala rahat bir şekilde sefa sürüyorlar. Meclis koltuklarında rahat bir şekilde oturan arkadaşlar var” dedi.

Aygun, bu katliamın unutulamayacağını belirterek şunları söyledi;

*O insanların sesi olmak için, hayatını kaybedenlerin, ailelerin sesi olmak için bu araştırma önergesini bugün buraya getirdik.

*Çünkü başka insanların canı daha yanmasın diye. Ama o dönem Bakan Cahit Turan bize diyor ki ‘Çorlu'nun ad bölgesinin olmadığını, 10 bin 706 km'lik demiryolu ağının bakımının komple yapıldığını, yol bekçilik sistemine ihtiyaç kalmadığını, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi denetim yapıldığını, kazanın görülmemiş yağıştan kaynaklandığını'.

*Yani suçlu meteoroloji, yağış. Suçlu sizler ve oradaki yöneticiler değil mi? Geldiğimiz noktada tek suçlu yağış olarak kabul edilmiş, Devlet Demiryolları üst yönetimi aklanarak, sadece alt kademedeki 2-3 personele bırakılmıştır.

*Aileler o gün, bugün adalet arıyorlar ama maalesef adalet rayların altında kaldı.

“ÖVÜNMEYE DEVAM MI EDECEKSİNİZ?”

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, iktidarın tren kazalarında yaşanan ihmallerin üstünü örttüğünü ifade ederek, “21 yıldır yönettiğiniz bu ülkenin milli servetini harcadınız. Yağmurda, selde, depremde, yangında dayanıksızlığı aşikar olan yapılarınız ile övünmeye devam mı edeceksiniz? Yoksa verilen önergede söz konusu olan yapısal, kurumsal düzenlemeler ve iyileştirmeleri yapıp, yeni kazalara sebebiyet vermemek için ortak akıl ile karar almak noktasında girişimde bulunacak mısınız?” dedi.

“DAHA KAÇ TANE ÇORLU YAŞAMAMIZ LAZIM”

Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ da Ankara- Sivas arasındaki hızlı tren hattının seçim öncesinde alelacele açıldığını, 18 Haziran'da yoğun yağış nedeniyle kılavuz lokomotifin raydan çıktığını hatırlattı.

Bozdağ, denetimsizlik nedeniyle demiryollarında felaketler yaşandığını kaydederek, “Afetlere dair hiçbir hazırlığınız yok. Toplumsal sağlığı esas alan, barınma ve yaşam hakkını önceleyen politik hattınız yok. Gerekli önlemleri almak için daha kaç tane Çorlu yaşanması lazım. Devletin temel görevlerinin seçim yatırımı olarak kullanılmaması için, yüksek hızlı tren hatlarını yaptık oldu ve bitti basitliğinin ciddi bir halk sağlığı ve güvenliği unsuru olduğunu anlamak için daha kaç tane Çorlu yaşanması gerekiyor” diye konuştu.

AKP VE MHP REDDETTİ

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, CHP'nin tren kazalarının nedenlerinin araştırılmasına ilişkin önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. (ANKA)

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