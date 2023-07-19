Tunç Soyer duyurdu: İzmir otogarı yıkılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 yıldır bir firmaya devredilmişi olan İzmir Otogarı için yıkım tarihi verdi. Başkan Soyer, firmanın sözleşmesinin Aralık 2023'te sona ereceğini ve o gün İzmir Otogarı'nda yıkıma başlanacağını açıkladı.

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İzmir Büyükeşhir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir Otogarı için yıkım tarihi verdi. Başkan Soyer’in paylaşımı şöyle:

*İzmir Otogarı'nın bu hali ne? Asla İzmir'e yakışmayan bir yapı. Bundan tam 25 yıl önce, tüm hakları bir firmaya devredilmiş olması sebebiyle elimizi kolumuzu bağlayan kördüğüm, Aralık 2023'te çözülecek. ‘Biz de aynı gün yıkıma başlayacağız.’

“YILLARDIR VERDİĞİMİZ HUKUKSAL MÜCADELE”

*Yıllardır verdiğimiz hukuksal mücadele ve onca uzatmalı davalarımızla canınızı sıkmak istemediğimiz için açıklama yapmadık ama artık sona yaklaştık. İzmir Otogarı'nın 25 yıllık işletme hakkını elinde bulunduran şirketin sözleşmesi, 2023 yılı Aralık'ta sona eriyor. Sözleşme biter bitmez firmayı tahliye edeceğiz.

*Şu anki otogarı, haftaya bugün detaylarını sizinle paylaşacağım bambaşka bir ana transfer merkezine dönüştüreceğiz. Kısacası sevgili hemşehrilerim, İzmir'de sizin rahatsız olup da bizim görmezden geldiğimiz hiçbir konu olamaz.

*Eğer o konu çözülemiyorsa bilin ki biz buz dağının görünmeyen tarafında en az birkaç dava, bir dizi resmi görüşme ve onay mekanizması ile mücadele ediyoruzdur. Yakında şehrimize gelenleri, İzmir'e çok yakışacak bir Ana Transfer Merkezi karşılayacak. 26 Temmuz'u bekleyin.!

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