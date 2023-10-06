Turistik ilçeye silah nakliyatı: Tam 199 tane…
Aydın KOM ve Narkotik ekiplerinin koordinesiyle Kuşadası'nda düzenlenen operasyonda 199 adet tabanca ele geçirildi. 2'si kadın 3 silah kaçakçısı gözaltına alındı. Turistik ilçeye bu toplu sevkiyatın nedeni araştırılıyor.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Görevlilerince suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan ortak çalışmada Kuşadası'nda bir otomobilde 199 tabanca ele geçirildi.
HANGİ AMAÇLA GETİRİLDİĞİ MERAK EDİLİYOR
Ele geçirilen silahların Kuşadası'na hangi amaçla getirildiği merak edilirken Aydın Emniyet Müdürlüğü’nden, “İlimiz Kuşadası ilçesine yasadışı madde getireceği tespit edilerek durdurulan S.O isimli şahsın idaresinde bulunan araçta yapılan aramada 199 adet tabanca ele geçirilmiş, araç içerisinde bulunan S.O. ,E.O ve B.Ö isimli şahıslar gözaltına alınarak gerekli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilmiştir” denildi.