Turistin ölümüne yol açan taksiciye ev hapsi

İstanbul Beyoğlu'nda taksi şoförüyle tartışan Fas uyruklu Jamal Doumane çıkan kavgada başını kaldırıma çarparak hayatını kaybetti. Taksi şoförü adli kontrol şartıyla ev hapsine mahkum edildi.

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Olay, geçen pazartesi sabah saatlerinde Meşrutiyet Caddesi’nde meydana geldi. Fas uyruklu Jamal Doumane, hareket halindeki taksiye yumruk attı. Bunun üzerine aracından inen taksi şoförü Doğan G., Jamal Doumane’nin boğazını sıkarak tekme atmaya çalıştı.

Daha sonra Doumane, elindeki poşeti kendi arabasına bırakıp Doğan G.’nin üzerine doğru gitti. Doğan G., Doumane’yi eliyle iterek düşürdü. Tartışmayı gören vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalıştı.

PEŞİNDEN GİTTİ

Çevredeki vatandaşların tüm ısrarlarına rağmen Doumane, taksi şoförü Doğan G.’nin peşinden gitti. Daha sonra Doğan G., Doumane’ye yumruk ve tekme atıp yere düşürdü.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA…

Taksici olay yerinden ayrıldı. Yerde baygın halde yatan turistin yanına gelen vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Doumane’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Fas uyruklu Jamal Doumane’nin hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Taksi şoförü Doğan G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Doğan G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla ev hapsine mahkum edildi. (DHA)

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