Turistleri soyan İranlı sahte polisler tutuklandı

Fatih'te kendilerini polis olarak tanıtarak turistleri soyan İranlı üç şüpheli yakalandı. Bir soygun anı da kameralara yansıdı.

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İstanbul Fatih’te kendilerini polis olarak tanıtarak kimlik kontrolü bahanesiyle durdurdukları turistlerin paralarını çalan İran uyruklu üç kişi gözaltına alındı. İşledikleri bir suç sırasında cep telefonu kamerasıyla görüntülenen şüpheliler tutuklandı.

Fatih Aksaray Caddesi’nde K.T. adlı turist polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından parasının çalındığını söyleyerek emniyete şikâyette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızlık anının bir cep telefonuyla görüntülendiği tespit edildi.

KİMLİK KONTROLÜNDE SOYGUN

Görüntülerde kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, elinde bavuluyla durdurdukları kişiye sözde kimlik kontrolü yaptıkları sırada fark ettirmeden cüzdanından para çaldığı tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı kiralık otomobilin izini sürerek kimliklerine ulaştı. İran uyruklu oldukları tespit edilen şüpheliler Ahmet A. (53), Mehdi B.Z. (32), Navabali J. (58) gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

ÜÇ BENZER OLAYIN FAİLLERİ

Şüphelilerin sorgularında aynı bölgede polis süsü verilerek yapılan üç hırsızlık olayının failleri oldukları tespit edildi. Daha önceden de poliste suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)