‘Türk Yatırım Fonu’ anlaşması tamam

TÜRK Yatırım Fonu kuruluş anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazetede yayımlandı.

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri tarafından hayata geçirilecek bir yatırım aracı olan Türk Yatırım Fonu, 16 Mart 2023te Ankara’da gerçekleştirilen TDT Olağanüstü Zirvesinde imzalandı. 1 Kasım tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilen Türk Yatırım Fonunun kuruluş anlaşması, Resmi Gazetede kanun olarak yayımlandı.

Kanunda; Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk Yatırım Fonu’na olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 100 milyon ABD doları karşılığını geçmeyeceği belirtildi. Cumhurbaşkanının ise belirtilen tutarı beş katına kadar artırma yetkisi bulunacak. (DHA)