Türkiye 2. tur için sandıkta… Oy verme işlemi başladı

Türkiye seçim tarihinde ilk kez seçmen Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci turda sandık başında. Oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. İki adaylı seçimde sandıklar 17.00'a kadar açık olacak.

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64 milyon seçmen Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında. Oy verme işlemi, Türkiye genelinde bugün saat 08.00 itibarıyla başladı 17.00’ye kadar sürecek. Sandıklarda, toplam 60 milyon 769 bin 268 kişi oy kullanacak. İstanbul’da ise seçmenler 30 bin 803 sandıkta oy kullanacak.

47 BİN 523 YENİ SEÇMEN İLK KEZ OY KULLANACAK

Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 2’nci turunda 18 yaşına girmiş 47 bin 523 yeni seçmen bulunuyor. Bu gençler, Cumhurbaşkanı Seçimi’nde ilk kez oy kullanabilecek.

Tüm yurtta, oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp 17.00’de sona erecek. Ancak, saat 17.00’ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler var ise, bu seçmenler başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

TÜM SANDIKLAR BİRLİKTE AÇILACAK

YSK tarafından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulmuştu. 20 Mayıs’ta başlayan yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 24 Mayıs’ta sona ermişti. Yurt dışı temsilciliklerinde toplam 1 milyon 783 bin 107 kişi oy kullandı.

Diğer yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise yurt içinde olduğu gibi saat 17.00’ye kadar sürecek. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kontrol edilerek teslim alınacak olan oylar, saat 17.00’de oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından, diğer sandıklarla beraber açılacak.

YSK’NIN KARARINA GÖRE YAYIN YASAĞI KALKACAK

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararlarına göre; saat 18.00’e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

73 ÜLKEDE OYLAR VERİLDİ

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için, 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs’ta sona erdi.

Bulunduğu ülkede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri, bugün saat 17.00’ye kadar sürecek.

2 MİLYONA YAKLAŞTI

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, dün saat 16.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 920 bin 53'e ulaştı.

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ŞART DEĞİL

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinden öğrenebilecek.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

Seçmen, oy pusulasındaki cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan veya Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih ettikten sonra oy pusulasını zarfa koyarak sandığa atacak.

Oy verme işlemlerinin bitmesinin ardından kullanılan oyların sayım ve dökümü yapılacak.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturulacak. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Ayrıca, görme engelliler bu seçimde de ilk kez 14 Mayıs seçimlerinde uygulandığı gibi kendileri için hazırlanan şablonla oy kullanabilecek.

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