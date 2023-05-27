“Türkiye mültecilerin Işgali altında”

Özdağ, sadece Suriyelilerin değil Afganistan ve Pakistan’dan kaçan milyonlarca kişinin Türkiye’ye dolduğunu hatırlattı. “Huzurumuz ve ekonomimiz bozuldu” dedi.

Başak KAYA

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CHP listesinden Muğla Milletvekili seçilen Gelecek Partili Selçuk Özdağ, sayılarının 10 milyonu aştığı öne sürülen ve çoğunluğu Suriye, Afganistan ve Pakistan'dan kaçıp gelen sığınmacı sorununu SÖZCÜ'ye değerlendirdi. “Ülkemiz mülteci işgali altında. Asayiş, demografik yapı ve ekonomimiz bozuldu. Bedelini Türk halkı ödüyor” tespitini yaptı ve soruna kalıcı bir çözüm bulunmazsa yaşanacaklara ilişkin şunları söyledi:

“AİLE HAYATI ALT ÜST OLDU”

■ Ensar-muhacir diyerek insanların duygularını istismar ettiler. ‘Babamın sürülerine Suriyeli çoban bakıyor' diyen bir Dışişleri Bakanımız var. 21. yüzyılda ara eleman bulamayanlar çareyi Suriyeli çobanda arıyor, ülkeyi getirdikleri nokta burası. İran-Rusya-ABD ve AB ile görüşerek Suriyeliler geri gönderilmelidir.

■ Mülteciler toplumsal huzuru, ekonomiyi bozdu. Kiralar fırladı, milyonlarca gencimiz işsiz. Sosyal hayat, aile hayatları alt-üst edildi. Kamu otoritesi zayıfladı. Seçimi kazandıktan sonra 2 yıl içinde mülteciler gönderilmeli. Geçici insan gücüne ihtiyaç varsa 3-6-9 ay şeklinde kalıp, ülkelerine dönmeliler.

GENÇLER UYUŞTURUCU BATAĞINDA

■ Afganistan'dan 300 bin kişi geldi. Hani sınır güvenliği ? Mülteciler Türkiye'yi uyuşturucu pazarı haline getirdi. 500 bin çocuğumuz uyuşturucu batağında. Başımıza son yıllarda gelmeyen felaket kalmadı. Türkiye'yi her alanda dumura uğrattılar. Erdoğan içeride milletine karşı başka, egemen güçlere başka konuşuyor.