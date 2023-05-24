Türkiye’deki Suriyeli sayısı açıklandı

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki 3 milyon 381 bin 429 Suriyelinin bulunduğunu, toplam yabancı sayısının ise 4 milyon 990 bin 663 olduğunu bildirdi.

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Başkanlıktan yapılan açıklamada, geçici koruma kapsamında ülkede bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 381 bin 429, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapan Suriyelilerin de 554 bin 114 olduğu belirtildi.

Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 300 bin 720, ikamet izniyle kalan yabancıların ise 1 milyon 308 bin 514 kişi olduğu ifade edildi.

Böylece Türkiye’deki yabancı sayısının toplam 4 milyon 990 bin 663 olduğu kaydedildi. (AA)

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