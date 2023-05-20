Üç bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun genelinde bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu gece saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari’de, yarın öğle saatlerinden itibaren ise, Ankara’nın kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Kastamonu ve Çorum’da aralıklı ve yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

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