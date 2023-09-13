Üç günlük bebeği cami avlusuna terk ettiler

Arnavutköyde yatsı namazı kılan cemaat ağlama sesi üzerine girdikleri avluda 3 günlük olduğu öğrenilen bir bebek buıldu. Polis ve sağlık ekiplerine teslim edilen bebek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

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Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesindeki bir camiye yatsı namazı için gelen cemaat namaz kıldığı sırada cami avlusundan bebek ağlama sesi duydu. Namazın kılınmasının ardından avluya çıkan cami imamı ve cemaat avluda bir bebek olduğunu gördü.

HENÜZ ÜÇ GÜNLÜK

Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber veren cami imamı bebeği alarak caminin içine götürdü. Polis ve sağlık ekipleri camiye geldiğinde terk edilen bebeğin henüz 3 günlük olduğunu tespit etti.

Erkek olduğu öğrenilen bebek sağlık kontrolleri için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Bebeği kim ya da kimlerin cami avlusuna bıraktığı araştırılıyor.

“AĞLAMA SESİ DUYDUM”

Cami cemaatinden Mehmet Kayacan, “Yatsı namazının farzını kılarken ağlama sesi duydum. Ses yakın gelince geri döndüm çocuğu farkettim. Çocuğu imama teslim ettik. Biz kimin bıraktığını göremedik ama yabancı uyruklu bir kişi ağzında maske olan birinin bıraktığını söyledi. Biz polis ekiplerine haber verdik, çocuğu alıp götürdüler. Daha yeni doğmuş bir çocuğa benziyordu. Çok şaşırdık. Cami avlusuna çocuk bırakılıyor diye duyuyorduk, başımıza geldi” dedi. (DHA)