Uçakta kalp krizi geçiren İngiliz yolcu hayatını kaybetti

THY'nin New York-İstanbul seferini yapan uçağındaki yolculardan 62 yaşındaki İngiliz vatandaşı I.B., kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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THY’nin TK02 sefer sayılı İstanbul seferini yapan TC-JJS kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçağı yerel saatle 21.10’da New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’ndan havalandı.

Uçak, Atlas Okyanusu’nu geçtiği sırada yolculardan I.B., fenalaştı. İlk müdahaleyi kabin ekipleri gerçekleştirdi ve aynı zamanda kaptan pilota da durum bildirildi. Pilotlar, İrlanda’nın Shannon şehrine acil iniş yapma kararı aldı. Ancak yolcunun hayatını kaybettiği anlaşılınca iniş iptal edildi ve uçak seferine devam etti.

Uçak, 13.45’te İstanbul Havalimanı’na indi. Bu sırada uçağın park pozisyonunda bir ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekletildi. Hayatını kaybeden yolcu için savcının inceleme yapacağı, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin ülkesine gönderileceği öğrenildi. (DHA)

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