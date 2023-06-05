Uluslararası Af Örgütü: Milletvekili seçilen Can Atalay derhal serbest bırakılmalı

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve hâlâ cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay’ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener, “Bu siyasi güdümlü dava ve ona eşlik eden haksız tutukluluk kararları, Türkiye’de yargının bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün aldığı hasarı gösteren örneklerden sadece biridir. Yargıtay, Can Atalay'ın derhal serbest bırakılmasını sağlamalıdır” dedi.

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Uluslararası Af Örgütü, 14 Mayıs milletvekili seçiminde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen, Gezi tutuklusu Can Atalay'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Milletvekili seçilmesinin ardından avukatları, 25 Mayıs'ta Can Atalay'ın mazbatasını teslim almış ve tahliyesi için aynı gün Yargıtay'a başvurmuştu. Atalay, 2 Haziran 2023 tarihinde TBMM'de düzenlenen milletvekili yemin törenine tahliye edilmediği için katılamamıştı.

“YARGITAY, CAN ATALAY’IN DERHAL SERBEST BIRAKILMASINI SAĞLAMALI”

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener, bugün yazılı bir açıklama yaparak Atalay'ın serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Af Örgütü'nün yazılı açıklaması şöyle:

* “25 Nisan 2022 tarihinden bu yana tutuklu olan ve Uluslararası Af Örgütü tarafından bir yıl önce düşünce mahkumu ilan edilen Gezi Yedilisi'nden biri olan Avukat Can Atalay'ın, milletvekili seçilmesine rağmen hâlâ cezaevinde tutulması bu tutukluluğun hukuki bir amaç taşımadığını tekrar ortaya koymaktadır.

* Bu siyasi güdümlü dava ve ona eşlik eden haksız tutukluluk kararları, Türkiye'de yargının bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün aldığı hasarı gösteren örneklerden sadece biridir. Yargıtay, Can Atalay’ın derhal serbest bırakılmasını sağlamalıdır.

* Uluslararası Af Örgütü, Gezi Davası sonucunda halihazırda asılsız suçlamalarla hapsedilen ve aralarında Can Atalay'ın da bulunduğu yedi düşünce mahkumunun serbest bırakılması çağrısını yineliyor.” ANKA

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