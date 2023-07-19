Ümit Özdağ, Akbelen Ormanı’ndan seslendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla’nın Milas ilçesinde tam iki yıldır Akbelen Ormanları’nı korumak için mücadele veren Milaslı köylüleri ziyaret etti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda iki yıldır Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan maden sahasının faaliyetlerine karşı köylülerin direnişi sürüyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün İkizköylülere destek vermek için Akbelen Ormanı'na gitti. Özdağ'a köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal, köylülerin sözcüsü Nejla Işık ve çevreciler eşlik etti. Alanı gezerek bölge halkından bilgiler alan Özdağ, açıklamalarda bulundu.

“AKBELEN’İ ÖLÜM VADİSİ YAPMAYIN TARİHE BÖYLE GEÇMEYİN”

Akbelen Ormanı’nın bölgedeki küresel ısınmaya karşın havayı yumuşattığını, kuraklığı engellediğini ve yağışları arttırdığını söyleyen Özdağ, Limak Holding'e de çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

*Şimdi ben Limak’ın patronlarının da bunu yapmak istediğini düşünmüyorum. Burada bir orman katliamı gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

*Küresel ısınma döneminde havayı yumuşatan, yağışları düzenleyen adeta vaha gibi olan bu ormanlar, tamamen yok edilecek, toprak kaldırılacak, maden çıkarılacak ve geriye ölü toprak bırakılacak. Ölüm vadisi haline getirilecek burası…

*Türkiye’ye bunu yapmayın. Kendi ailenize bunu yapmayın. Buna başka bir çözüm bulun. Tarihe böyle geçmeyin. Zaten tarihe iyi geçtiğiniz de söylenemez.

*Tarihle yargılanacaksınız fena halde. Hiç olmazsa şuraya dokunmayın ki o dünyada da bu dünyada da orman size şahitlik etsin bize dokunmadılar diye.

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