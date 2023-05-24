Ümit Özdağ, “İçişleri Bakanı olmak ister misiniz?” sorusuna yanıt verdi

Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklayan ve 7 maddelik protokole imza atan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, SÖZCÜ TV'de İpek Özbey'in sorularına çarpıcı yanıtlar verdi.

Sozcu.com.tr

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini açıkladı. Özdağ, SÖZCÜ TV canlı yayınında İpek Özbey’in sorularını yanıtladı.

Ümit Özdağ, “İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmak ve sığınmacıları da bu yetki çerçevesinde gibi bir isteğiniz var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

– Tabi ben bunu isterim. Partim de bunu ister. Ama dediğim gibi bu ayın 28’inden sonra, diğer siyasi partilerle de, biz gelmeyiz, çünkü biz bu ittifakın parçası değiliz.

SADECE KEMAL BEY’LE KONUŞURUZ

– Bu, Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kılıçdaroğlu’nun yetkisi dahilinde, diğer paydaşlarıyla konuşacağı bir konudur. Bu süreçte bir dahlimiz olmaz. Sadece Kemal Bey’le konuşuruz.

– İkili görüşmeyle ilgili verebileceğim tüm bilgileri verdim size. Bundan daha fazlasını konuşmak, konuşmanın içeriğini aktarmak olur ki bu da nezaketin dışına çıkar.

BİR KEZ DAHA NETLEŞTİRDİK

Özdağ, “Sizin desteğiniz bir bakanlık pazarlığına bağlı değil ama değil mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

– Hayır. Bizim için önemli olan Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerinin muhafaza edilmesi; terörle, PKK’yla, FETÖ’yle, IŞİD’le mücadelede devletin etkin varlığını savunacak politikaların uygulanması; ve 13 milyon kaçak ve sığınmacının vatanlarına gönderilmesi… Biz de bunları protokolle bir kez daha netleştirdik.

Ümit Özdağ, kendisine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci’nin “Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir” şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

– Hayır, cevap vermek istemem. Benim muhatabım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun muhatabı da Davutoğlu’dur.

HDP-YEŞİL SOL’UN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Özdağ-Kılıçdaroğlu’nun anlaşması üzere HDP ve Yeşil Sol Parti’nin durum değerlendirmesi için toplandığını hatırlanan İpek Özbey, “HDP seçmenine bir mesajınız olup olmadığını merak ediyorum” diye sordu. Ümit Özdağ ise şu yanıtı verdi:

– Bakın benim bütün Türk halkına, daha önce hangi partiye oy vermiş olursa olsun, çağrım şu: 13 milyon sığınmacının Türkiye’de kalmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Hastanede hem kendi paranızı, hem de sığınmacının parasını verip daha sonra onun arkasında beklemek istiyor musunuz?

– Eczaneye gittiğinizde ilaç için kendiniz para verip, Suriyelinin bedava ilaç almasını istiyor musunuz? Yılda 11 milyar dolar harcamak istiyor musunuz?

– 2011’den bu yana her Türk vatandaşının cebinden 1800-1900 dolar çıktı sığınmacılar için harcanan para… İnsani yardım adı altında 72 milyar dolar harcanmış, bunun büyük bir kısmı Suriye’nin kuzeyine…

SİNAN OĞAN’A KIRGIN DEĞİLİM

Ümit Özdağ; kuruluşunda yer aldığı ve adaylığında büyük rol oynadığı ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın, ikinci turda Erdoğan destek kararı sonrası kırgın olup olmadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

İKİNCİ TURA KALMASINDA BÜYÜK EMEĞİ VAR

– Hayır. Kırgın değilim. Sinan Bey’e yönelik çok sert eleştiriler yapılıyor. Sinan Bey’in de bu sonuçtan çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Ama Sinan Bey’in de bu seçimlerin ikinci tura kalmasında büyük emeğinin olduğu gerçeğini, eleştiri yapan arkadaşlarımızın unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye bugün eğer ikinci bir fırsatı yakaladıysa Sinan Bey de eşi Gökçen Hanım da bunun için çok çalıştılar.



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