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Üniversite hastanesinde tedavi olan hasta icraya verildi

Bursa'da yaklaşık 3 yıl önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi olan hastaya, ödenmemiş borcu nedeniyle, icra dairesinden 615 TL'lik ödeme emri gönderildi.

Halil ATAŞ
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Üniversite hastanesinde tedavi olan hasta icraya verildi

Yaklaşık üç yıl önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giderek tedavi olan E.F., o dönemde ödenmediği belirtilen 210 liralık borç için icraya verildi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2021 yılında tedavi gördükten sonra taburcu edilen E.F.’nin tedavi gideri 210 TL olarak kayıtlara geçti.

Üniversite Hastanesi, o dönemde istenmediği ve bildirilmediği iddia edilen 210 TL’lik tedavi giderini, daha sonra yasal yollarla tahsil etmek için harekete geçti.

Geçen yıl yapılan başvurunun ardından sağlık hizmeti alan E.F.’ye, Bursa 11. İcra Dairesi tarafından, aradan geçen yıllarda faizi ile birlikte 615 liraya yükselen borç için ödeme emri gönderildi.

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