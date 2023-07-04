Üniversite hastanesinde tedavi olan hasta icraya verildi

Bursa'da yaklaşık 3 yıl önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi olan hastaya, ödenmemiş borcu nedeniyle, icra dairesinden 615 TL'lik ödeme emri gönderildi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaklaşık üç yıl önce Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giderek tedavi olan E.F., o dönemde ödenmediği belirtilen 210 liralık borç için icraya verildi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2021 yılında tedavi gördükten sonra taburcu edilen E.F.’nin tedavi gideri 210 TL olarak kayıtlara geçti.

Üniversite Hastanesi, o dönemde istenmediği ve bildirilmediği iddia edilen 210 TL’lik tedavi giderini, daha sonra yasal yollarla tahsil etmek için harekete geçti.

Geçen yıl yapılan başvurunun ardından sağlık hizmeti alan E.F.’ye, Bursa 11. İcra Dairesi tarafından, aradan geçen yıllarda faizi ile birlikte 615 liraya yükselen borç için ödeme emri gönderildi.

İlginizi Çekebilir 2 yaşındaki İsmail'i arı soktu diye ambulans çağırdılar, gerçek hastanede ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Doktoru önce hastanede, sonra takip edip yolda dövdüler