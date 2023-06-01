Üniversitede haremlik-selamlık piknik

Gebze Teknik Üniversitesi’nde Yeniler Topluluğu ve Seferber Topluluğu adlı öğrenci grubunun 7 Haziran'da Bahar Pikniği etkinliği duyurusunda, ‘Kız ve erkek öğrencilerin ayrı şekilde oturmasına özen gösterilecektir’ şeklindeki not tepki çekti.

Halil ATAŞ

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Gebze Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek olan Bahar Pikniği etkinliğinde öğrencilere haremlik-selamlık düzen getirildi.

“MÜSAADE ETMESİ AKIL TUTULMASIDIR”

Gebze Teknik Üniversitesi'nde kadın erkek ayrı oturma düzeni ile öğrenci topluluklarının yapacağını duyurduğu piknik etkinliği için üniversite yönetimini uyaran CHP Kocaeli il Başkanı Bülent Sarı, ”Eğitimde fırsat eşitliğini sadece öğrencilerin kılık, kıyafeti, inançları üzerinden ‘savunduk' gibi göstermeye çalışanların üniversite çatısı altında haremlik selamlık oturma düzeni ile sosyal etkinlik yapılması, müsaade etmesi akıl tutulmasıdır” ifadelerini kullandı.

“AYRIŞTIRMANIN ÖNÜNÜ AÇAN BÖYLE BİR ETKİNLİĞE NASIL İZİN VEREBİLDİNİZ?”

“Yeniler Topluluğu ve Seferber Topluluğu adlı iki öğrenci topluluğunun ‘Kız ve erkek öğrencilerin ayrı şekilde oturmasına özen gösterilecektir' notu ile paylaştığı duyuruya rektörlükten izin çıkması işte tam da bu aklın ürünüdür” diyen Sarı, şunları söyledi;

*Öğrencileri bu şekilde ayrıştırılmasına müsaade etmek demek daha sonra toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanına bu gençlerin yanlış bir şekilde taşıyacak olacağının göstergesidir.

0Okulun birçok öğrencisi bize ulaşarak böyle bir etkinliğe nasıl müsaade edildiğini sordu. Biz de yönetime soruyoruz.

*Laik, demokratik, bilimin ışığında bir sistemde gençleri mesleki iş hayatına hazırlamanız gerekirken, ayrıştırmanın önünü açan böyle bir etkinliğe nasıl izin verebildiniz?

*Bu etkinliği düzenleyen topluluklar kimlerdir ve kimler tarafından yönlendirilmektedir? Derhal bu izni iptal edin, derhal bu ayrıştırıcı anlayışı üniversite çatısı altından uzaklaştırın.