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Üniversiteli Adem’den acı haber

Pazar günü Tekirdağ'da denizde kaybolan üniversite öğrencisi Adem Ocak'ın cesedi bulundu.

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Üniversiteli Adem’den acı haber

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde pazar günü denizde kaybolan üniversite öğrencisi Adem Ocak’ı arama çalışmaları sürerken, bugün saat 13.30 sıralarında vatandaşlar, suda ceset görüp jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin Ocak’a ait olduğu belirlendi.

Denize girdiği yerden yaklaşık 500 metre mesafede bulunan Adem Ocak’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Marmaraereğlisi Devlet Hastanesinin morguna götürüldü. (DHA)

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