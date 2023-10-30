Ünlü markayı taklit etmişler! 96 bin adet ele geçirildi…
İstanbul'da ayakkabı üretimi yapan bir fabrikaya polis operasyon düzenledi. Ünlü bir markanın taklit ürünlerini yaptığı belirtilen firmadaki 96 bin taklit ayakkabı, ayakkabı bileşenine, etiket ve kutuya el konuldu. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri ünlü bir ayakkabı markasına ait ürünlerin taklidinin yapıldığı bir adres belirledi. Bunun üzerine 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna muhalif nitelikte üretim yapılması kapsamında çalışma başlatıldı.
96 BİN ÜRÜNE EL KONULDU
Sahte ürün yaptığı anlaşılan Başakşehir'deki sanayi sitesi içerisinde bulunan fabrikaya baskın düzenlendi. Operasyonda D.O. isimli iş yeri sahibi yakalandı. İş yerinde yapılan aramalarda; 96 bin 22 taklit ayakkabı, ayakkabı bileşenleri, ayakkabı kutusu, etiket ve ambalaj kâğıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında “6769 Sayılı Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.