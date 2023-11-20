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Üroloji doktoru meslektaşını bıçakladı

Aksaray'da park yeri tartışmasında üroloji doktoru Nazım Abdülkadir D. (34), çocuk doktoru Mustafa Dilmaç'ı çakıyla göğsünden yaralandı.

Yayınlanma: 22:36 - 20 Kasım 2023 Güncellenme:
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Üroloji doktoru meslektaşını bıçakladı

Aksaray’da özel bir hastanede çalışan çocuk doktoru Mustafa Dilmaç (33) evinin önündeki otoparkta meslektaşı üroloji doktoru Nazım Abdulkadir D (34) ile araç parkı yüzünden tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Nazım Abdulkadir K., yanında bulunan çakıyla Mustafa Dilmaç’ı göğsünden yaraladı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan Dilmaç’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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