Uskumruköy sakinleri beton santraline tepkili

İstanbul, Uskumruköy'deki bir beton santraline karşı tepki gösteren bölge sakinleri eylem düzenledi. Bölge sakinleri, "Beton santrali istemiyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.

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İstanbul Sarıyer’deki Uskumruköy’de, kanunlara, yönetmeliklere ve imar planına aykırı olduğu belirtilen ve kaçak olduğu iddia edilen bir beton santrali inşaatı tepki çekiyor. Bölge sakinleri, santral inşaatının önünde bir eylem gerçekleştirdi. Eylem sırasında sık sık “Beton santrali istemiyoruz” sloganları atıldı ve “Beton santrali doğayı, hayvanı, insanı öldürür” yazılı dövizler taşındı.

“BUNUN FATURASI BURADA YAŞAYAN İNSANLARA ÇIKACAK”

Beton santralinin kurulmasına karşı çıkan bölge sakinlerinden Celal Pir, şunları söyledi:

– Posalarını temizleyebilecek yetenekte bir altyapıları yok. Temizlenmeyen, insanın yaşadığı, hayatın aktığı bir yerin içinde nasıl temizlenecek? Söylemek istediğim bir başka gerçek var. Tehlikeli atık iki şekilde bertaraf edilir, ya burada bir tesis kurarsınız ya da her gün buradan sızdırmaz kamyonlarla alırsınız bu atıkları götürüp bertaraf tesislerine verirsiniz. Bugün bir ton atık için bertaraf bedeli bin liradır. Eğer burada bin tonluk bir tesis kurulmuşsa, her gün bir milyon liralık kamyon trafiği yaratmak zorundalar.

– Şunu söylemek istiyorum; bu tür yatırımlar yapılmadığı için bunun faturası burada yaşayan insanlara çıkacak. Ormanda yaşayanlara, bitkilerin yaşadığı yere, çiftçilere çıkacak. Sarıyer’in köylerinde yaşayan insanların hayatını zehirleyecekler. Ayrıca, buradaki toz, kirlilik, gürültü, atık su, hepsi sonuç olarak burada yaşayan insanların servetlerinin erimesine yol açacak. Evlerinin değeri düşecek. Bu da insani bir kayıptır. Bu tür bir inşaatın ormanın izin vermediği bir alanda, yaşam alanı içinde yapılmasının hiçbir anlamı yok.

“SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ”

Başka bir bölge sakini, bölgede bahçecilik ve hayvancılık yapıldığını vurgulayarak, “Uskumruköy’de yapılmakta olan bu beton santralini istemiyoruz. Binlerce kişi burada yaşıyor. Bahçecilik yapıyoruz ve hayvanlarımız var. Doğamız güzel. Hepimiz yeşilin ortasında olmak için buraya geldik. Daracık yollarda her gün 200-300 hafriyat kamyonunun geçmesi büyük bir tehlike oluşturacak, hem insanlar hem de hayvanlar için. Bu inşaatın yapılmasını istemiyoruz ve sonuna kadar direneceğiz” dedi.

Hafriyat kamyonlarının ve TIR’ların trafik kazalarına neden olabileceğini belirten bölge sakini, “Trafik iki yönlü olarak dört kez kesilecek. Kalıplanmış betonlar çıkarken TIR’lar tarafından yol tekrar kesilecek. TIR’lar bu yolda 20 km hızla giderken sıkışıp kalacağız. Uskumruköy, İstanbul’un Avrupa Yakası’nı besleyen bir köydür. Toplamda 25-30 bin kişi yaşamaktadır. Yeşil alanlarda at ve sığır çiftlikleri bulunmaktadır. Ayrıca sera ve bahçecilik de bölgede yapılmaktadır.” şeklinde konuştu.

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