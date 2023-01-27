Utanç davasında ilk duruşma pazartesi günü
H.K.G.’nin 6 yaşında cinsel istismara uğramasına ilişkin, babası Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, annesi ve evlendirildiği Kadir İstekli’nin yargılandığı davanın ilk duruşması 30 Ocak Pazartesi günü görülecek.
İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Baba Yusuf Ziya Gümüşşel, anne F.G. ve imam nikahıyla evlendirildiği K.İ. hakkında “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı.
Anne ve babanın 22 yıl 6 aya kadar, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi isteniyor.
DURUŞMA TARİHİ ÖNE ÇEKİLMİŞTİ
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından gözaltına alınan sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel geçtiğimiz aralık ayında tutuklanmıştı.
İlk duruşma 30 Ocak Pazartesi günü görülecek. Tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ile tutuksuz sanık Fatıma Gümüşel ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Mahkeme, ilk duruşma için 22 Mayıs 2023 tarihine gün vermişti. Duruşma gününün geç bir tarihe verilmesi tepki toplamıştı. Duruşma tarihi öne çekilerek, 30 Ocak 2023’e alınmıştı.