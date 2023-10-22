‘Utanç davası’nda karar günü

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin görülen davada yarın karar çıkması bekleniyor.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’e ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar, imam nikahıyla evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

YAYIN YASAĞI VE GİZLİLİK KARARI

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ocak 2023 tarihindeki ilk duruşmada, davaya ilişkin yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar vermişti.

Sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı ve kapalı görülen davanın 7. duruşması yarın yapılacak. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın saat 10.00'da görülecek duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Öte yandan H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi olayına ilişkin, 2012 yılında ‘sahte kemik yaşı raporu' alınmasına yönelik, doktorlar A.K.Ö., M.O.B., M.G.L. hakkında ‘kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’ suçundan Kadir İstekli, Mehmet Emin Marankoz, Yusuf Ziya Gümüşel ve hastane çalışanı Kubilay Şimşek'in ise ‘kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik’ suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava ise Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.