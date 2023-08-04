Üvey ağabeyini öldürmüştü, bahanesi belli oldu

Eskişehir'de, akaryakıt istasyonu çalışanı Sezer Keklikçi'yi (35) öldüren üvey kardeşi Caner Ç.'nin (22) cinayeti, annesine olan borcunu ödemediği için işlediğini söylediği öğrenildi.

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Eskişehir’de gerçekleşen olay, önceki gece Tepebaşı İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokakta meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan Sezer Keklikçi, oturduğu mahallede tartıştığı kişiyle kavga etti.

Sezer Keklikçi, kavga ettiği kişinin tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Sezer Keklikçiye masaj yaptı. Keklikçi, Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Keklikçi, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KATİL ÜVEY KARDEŞ ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin Sezer Keklikçinin üvey kardeşi Caner Ç. olduğunu tespit etti. Caner Ç., Ankara’ya gitmek üzereyken yakalandı. Caner Ç. ile annesi Necla Ç. ve babası Necmi Ç. de gözaltına alındı.

Eskişehir’e bir yakınının düğüne gelen Caner Ç.nin, üvey ağabeyi Sezer Keklikçi ile annesi Necla Ç.ye olan borcunu ödemediği için tartıştığı, ardından da çıkan kavgada öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Caner Ç., Keklikçi’nin annesi Necla Ç. ile üvey babası Necmi Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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