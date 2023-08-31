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Üvey ağabeyini yatağında öldürdü, tutuklandı

Eskişehir'de kendisine sürekli eziyet ettiğini öne sürdüğü üvey ağabeyi Arda Ercan'ı (22) uyurken pompalı tüfekle başından vurarak öldüren T.E. (16), 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Üvey ağabeyini yatağında öldürdü, tutuklandı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Akdeniz Sokak’ta oturan T.E., dün sabah saatlerinde yatağında uyuyan üvey ağabeyi Arda Ercan’ı başına pompalı tüfekle ateş ederek vurdu. Komşuların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Arda Ercan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli T.E. evde gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’nde işlemleri tamamlanan T.E., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan T.E., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. T.E.’nin ifadesinde, “Bana sürekli eziyet ediyordu, akşam da bu nedenle tartıştık. Sabah uykusundayken pompalı ile ateş ederek öldürdüm” dedi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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