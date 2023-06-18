Vahşi cinayet davasında ‘elem’ ve ‘öfke’ indirimi

Üç yıl önce İzmir'de yaşanan vahşi cinayette katil Serkan Dindar hakkında verilen hapis cezası ve uygulanan haksız tahrik indirimine ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

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İzmir’in Bornova ilçesinde polise, 20 Ağustos 2020 gecesi 01.00 sıralarında Barbaros Mahallesi 5218 Sokak’ta yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar’ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam sesleri geldiği ihbar edildi.

Adrese giden polis, daireye girdiğinde Ceyda Yüksel’in ölü bulunduğunu tespit etti. Yüksel’in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Otopsinin ardından Ceyda’nın cenazesi İstanbul’da toprağa verildi. Alkollü olduğu belirlenen Dindar ise olayı hatırlamadığını ifade etti.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Dindar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yapılan araştırmada Dindar’ın daha önce “yaralama” ve “trafiği tehlikeye sokma” suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Yüksel’in, Dindar ile sosyal medyada aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, bu sayede ikilinin tanıştığı ve sık sık köpeklerinden bahsettikleri belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda Dindar hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

İNDİRİM UYGULANDI

Dava sürecinde sanık Dindar’ın uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edildi. İzmir 6’ncı Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı, mütalaasında sanık Dindar’ın “kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçundan 12 yıl cezalandırılmasını ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan ise beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, 28 Nisan’da görülen duruşmada sanığı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından haksız tahrik indirimi uygulayarak Dindar’ın cezasını 18 yıl hapse düşürdü. Mahkeme heyeti, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan ise ceza vermedi.

ÇEVRE SAKİNLERİ İHBAR ETMİŞ

Dindar’a verilen cezayla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda, ikilinin olay günü beraber bara gittiği, saat 23.00 sıralarında ayrılarak Dindar’ın evinin bulunduğu caddeye döndükleri belirtildi. İncelenen güvenlik kameralarında Dindar’ın Yüksel’e sarılmaya çalıştığı, Yüksel’in kendini geri çekerek uzaklaştığı görüldü.

Ayrıca incelenen kamera görüntülerinden Dindar’ın ayakta durmakta zorlandığı ve aralarında tartışma olduğu kaydedildi. Olay günü bir çevre sakini, 112 acil çağrı merkezini arayarak, “5218 Sokak’ta olay oluyor. Kadını dövüyorlar galiba evin içinde” şeklinde ihbarda bulundu. Başka bir mahalle sakini de saat 00.09’da 112’yi arayarak ambulans istediğini belirtti. Sanık Dindar’ın ise saat 00.12’de 112’yi arayarak “Kadın bizim evde öldü” dediği ve hattaki görevliye “İntihar etti” şeklinde yanıt verdiği gerekçeli kararda yer aldı.

ÇELİŞKİLİ CEVAPLAR VERDİ

Sanık Dindar’ın olay yerine gelen polislere çelişkili cevaplar verdiği ifade edildi. Mahkeme heyeti, Dindar’ın Yüksel’in intihar ettiği iddiası ve ölümle sonuçlanan yaralanmasına etkisi olmadığı yönündeki savunmalarına itibar etmediğini vurguladı. Dindar’ın cinsel yakınlaşma teklifinin geri çevrilmesi nedeniyle evlerine dönerken sokakta tartışma yaşadığı, çevre sakinlerinin ifadeleri doğrultusunda tartışmanın evin içinde devam ettiği kararda belirtildi.

Mahkeme heyeti, Dindar’ın tahrik altında olduğunu ve elem ve öfkenin niteliği ve boyutu dikkate alınarak haksız tahrik indirimi uygulandığını belirtti. Ayrıca, Dindar’ın uyuşturucu kullanımını teyit etmesi ve uyuşturucu ticareti yaptığı anlaşılan S.S. hakkında elverişli bilgiler vermesi nedeniyle “uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan ceza verilmediği ifade edildi. (DHA)

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