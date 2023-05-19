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Vatandaş, Ata’sına koştu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Ellerinde bayraklarıyla Anıtkabir'e gelen on binlerce kişi muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

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Vatandaş, Ata’sına koştu
  

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