Vatandaş Babacan’a dert yandı: 10 market dolaşıyoruz, evimize bir şey alamıyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir vatandaş ekonomiye isyan ederek, “10 market dolaşıyoruz, evimize bir şey alamıyoruz. Torunlarımıza bayramlık bir şey veremiyoruz. Bu kadar gerçekler var, bunların üstünü kapanamaz” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan Ankara'nın Ulus semtinde esnaf olarak yetiştiği Çıkrıkçılar Yokuşu'nu ziyaret etti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Burada girdiği bir dükkanda Babacan'la konuşan bir vatandaş ekonomiye isyan ederek, “10 market dolaşıyoruz, evimize bir şey alamıyoruz. Torunlarımıza bayramlık bir şey veremiyoruz. Bu kadar gerçekler var, bunların üstünü kapanamaz” dedi.

“14 MAYIS’TAN SONRASI BAHAR”

“14 Mayıs'tan sonrası bahar. Baharlar gelsin” diyen Babacan, “Emekli maaşlarını artırıyorlar ama fiyatlar da artıyor. Emekli maaşları yetişemiyor. Enflasyon önce herkesin kesesinden alıyor, arkadan zam vermeye çalışıyorlar. O da yetmiyor” diye konuştu.

“DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYOR”

Çıkrıkçılar esnafı, Ali Babacan için “Bebecan” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı da eleştirdi. Esnaf, “Gözünün içine baka baka yalan söyleyenlere karşı daha sert olmakta fayda var, ondan anlıyorlar. Siz ortamı yumuşattınız. Sempatik ve güler yüzlüsünüz” dedi.

Babacan, bu sözleri “Başka bir şey bulamıyor, bulsa der” diye yanıtladı.

“ESKİ HIZ YOK”

Babacan'ın ziyaret ettiği bir diğer esnaf ise, “Esnaf olarak biraz zor durumdayız. Eski hızı yok. Her açıdan büyük market bizi götürüyor. Sizin zamanınızdaki çarşı değil, başkanım” dedi.

“KİRA KADAR ELEKTRİK FATURASI…”

Esnafın gündeminde ayrıca yüksek gelen elektrik faturaları vardı. Bir esnaf, ayda 10 bin TL elektrik faturası ödemekten yakındı.

“İNSANLAR KAVGALI HALE GELDİ”

Hem kiracı hem de mülk sahibi olduğunu söyleyen bir vatandaş ise “Hem kiracı olduğum yerde mülk sahibiyle hem kiracımla sıkıntım var. Sistem o kadar düzensiz ki insanlar kavgalı hale geldi” ifadelerini kullandı.

Kendisinin ve çocuklarının kaygılı olduğunu söyleyen vatandaş, “Yarınımızdan kaygılıyız. 12 yaşındaki kızım yurt dışında okumak istiyor. Ülkede kalmak istiyor” dedi.

“AİLELERLE TEK TEK İLGİLENECEK BİR SİSTEM KURUYORUZ”

Çıkrıkçılar Yokuşu'nda Babacan'la karşılaşan bir vatandaş ise geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyerek, “Çocuğumu okutamıyorum, 22 yaşına geldi. Kaç defadır Hacettepe'yi kazanıyor, okuyamıyor. En asgari gıdamı almakta zorlanıyorum” ifadelerini kullandı. Babacan, ailelerle tek tek ilgilenecek bir sistem kurduklarını söyledi.

İlginizi Çekebilir Diyanet hutbesinde esnafa çattı

İlginizi Çekebilir Başkanlık sisteminde 583 bin esnaf iflas etti