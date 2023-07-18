Vatandaşlar fark etti, İstanbul Boğazı’nda mayın!

İstanbul'da Sarıyer açıklarında bir vatandaşın fark ettiği mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kireçburnu sahilde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde midye toplamak için boğazda dalış yapan kişi, su altında mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine sahile gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

DALGIÇ EKİPLERİ ARAMA YAPTI

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri boğazda arama yaptı. Yapılan arama sonucunda boğazda patlamamış halde eski bir mayın bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan mayın, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere götürüldü. Denizde yapılan arama ve mayının çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)

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