Abone Ol

Vatandaşlar fark etti, İstanbul Boğazı’nda mayın!

İstanbul'da Sarıyer açıklarında bir vatandaşın fark ettiği mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Yayınlanma: 09:42 - 18 Temmuz 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kireçburnu sahilde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde midye toplamak için boğazda dalış yapan kişi, su altında mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine sahile gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

DALGIÇ EKİPLERİ ARAMA YAPTI

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri boğazda arama yaptı. Yapılan arama sonucunda boğazda patlamamış halde eski bir mayın bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan mayın, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere götürüldü. Denizde yapılan arama ve mayının çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)

Zonguldak Limanı'nda mayın şüphesiyle aramaİlginizi ÇekebilirZonguldak Limanı'nda mayın şüphesiyle aramaKanalizasyon kazısında patlamamış top mermileri bulunduİlginizi ÇekebilirKanalizasyon kazısında patlamamış top mermileri bulundu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
cep telefonu istanbul Polis Sarıyer sudan
X Reklam