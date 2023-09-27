Vergisiz telefon şartları neler, hangi telefon modelleri kapsıyor?

Vergisiz telefon ve vergisiz bilgisayar için kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Vergisiz telefon satışı ile yüzde 44,4, vergisiz bilgisayar satışı ile yüzde 16,7 indirim sağlanabilecek. Vergisiz telefon ve bilgisayar piyasa fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cihazlarda 5 bin 500 liraya kadar indirim sağlayacak.

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Üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus sunulacak vergisiz telefon ve vergisiz bilgisayar satışı için beklenen açıklama geldi. İlerleyen günlerde Bakanlık tarafından resmi olarak paylaşılması beklenen şartlar ve açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında yapıldı.

VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerine verilecek cep telefonu ve bilgisayar desteğinin detaylarını duyurdu.

* Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar cihaz desteği vereceğiz.

* Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecek.

* 18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ HANGİLERİ?

Vergisiz telefon modelleri henüz açıklanmadı ancak Türkiye’de telefon üretimi telefon modelleri şu şekilde;

Marka Model Casper VIA X30 Casper VIA X30 Plus Casper VIA M35

Marka Model General Mobile GM 24 Pro General Mobile GM 23 General Mobile GM 23 SE General Mobile GM 22S General Mobile GM 22 Pro General Mobile GM 22 Plus

Marka Model Omix X300 Omix X400 Omix X500 Omix X600 Omix X700 Omix X3 Omix X5

Marka Model Pocco C40 Reeder S19 Max Reeder S19 Max Pro Reeder S19 Max Pro S Reeder S23 Pro Max

Marka Model Realme 10 Realme C55 Realme C53

Marka Model Samsung Galaxy A04e Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy A24 Samsung Galaxy A04s Samsung Galaxy A32 Samsung Galaxy A23 Samsung Galaxy M14 5G Samsung Galaxy M13

Marka Model TCL 303 TCL 30 SE

Marka Model Xiaomi Redmi 9C Xiaomi Redmi 9T Xiaomi Redmi 10 2020 Xiaomi Redmi 10C Xiaomi Redmi 12C Xiaomi Redmi Note 10S Xiaomi Redmi Note 11 Xiaomi Redmi Note 12 Xiaomi Redmi 12

Marka Model Vivo Y15s Vivo Y16 Vivo Y21 Vivo Y22s Vivo Y35 Vivo Y36