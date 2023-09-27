Vergisiz telefon şartları neler, hangi telefon modelleri kapsıyor?
Vergisiz telefon ve vergisiz bilgisayar için kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Vergisiz telefon satışı ile yüzde 44,4, vergisiz bilgisayar satışı ile yüzde 16,7 indirim sağlanabilecek. Vergisiz telefon ve bilgisayar piyasa fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cihazlarda 5 bin 500 liraya kadar indirim sağlayacak.
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Üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus sunulacak vergisiz telefon ve vergisiz bilgisayar satışı için beklenen açıklama geldi. İlerleyen günlerde Bakanlık tarafından resmi olarak paylaşılması beklenen şartlar ve açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında yapıldı.
VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerine verilecek cep telefonu ve bilgisayar desteğinin detaylarını duyurdu.
* Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar cihaz desteği vereceğiz.
* Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecek.
* 18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.
VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ HANGİLERİ?
Vergisiz telefon modelleri henüz açıklanmadı ancak Türkiye’de telefon üretimi telefon modelleri şu şekilde;