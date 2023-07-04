Yabancı uyruklunun görüntüleri polisi harekete geçirdi

Sosyal medyada yabancı uyruklu bir kişinin, yasa dışı bir silah atölyesinde tabanca üretildiğini gösterdiği videolar polisi harekete geçirdi. Görüntülerde belinde silah taşıdığı görülen şüpheli yakalandı. Türkiye’ye kaçak yollardan geldiği ve oturma izninin bulunmadığı anlaşılan kişi sınır dışı edilecek.

Habip ATAM

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Twitter’da paylaşılan bir görüntü, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerini harekete geçirdi.

MERDİVEN ALTI SİLAH ÜRETİMİ

Yabancı uyruklu bir kişinin merdiven altı bir atölyede silah imal ettikleri iddiası üzerine başlayan çalışmada görüntüyü paylaşan şüpheli belirlendi.

Görüntülerde belinde silahla fotoğrafı da yer alan yabancı uyruklu A.U. (26) yapılan baskınla Arnavutköy'de yakalandı. Adreste bir de kurusıkı silah bulundu.

POLİS: GÖRÜNTÜLER KURGU

Polis video içeriğinde yer alan silah atölyesinin adresini de tespit etti. Adreste silah atölyesi olmadığı, görüntülerin kurgu olduğu anlaşıldı.

Şüphelinin belinde silahla çektirdiği fotoğrafla evde bulunan kurusıkı tabancanın eşleştiği öğrenildi. Aynı görüntüde kalabalık bir gurubun görüntüsüyle ilgili de araştırma yapıldığı da öğrenildi.

KAÇAK GELMİŞ

Türkiye'ye kaçak yollardan geldiği ve oturma izninin bulunmadığı anlaşılan A.U.'nun işlemlerin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği ifade edildi.

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