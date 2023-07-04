Yağlı direk üzerinde ödüllü yarış

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Kabotaj Bayramı kapsamında, Liman içinde yarışmalar düzenlendi. Yabancı ülkelerden gelen halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı etkinlikte yağlı direk yarışmasında bayrağı almayı başaran balıkçı Erhan Çengelcik (27), 5 bin lira para ödülü kazandı.

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Kentte, Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Kozlu Limanı’nda, belediyenin 6’ncı Kültür Sanat ve Spor Festivali kapsamında yurtdışından gelen halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.

BÜYÜK ÇABA SARF ETTİLER

Limanda yüzme, kayık yarışı gibi etkinliklerin yanı sıra gençler yağlı direkten Türk bayrağını almak için büyük çaba sarf etti.

Birçok kişi farklı şekillerde direkte dengesini kaybedip denize düşerken ilginç görüntüler yaşandı. Eğlencenin doruğa çıktığı yarışmada para ödülü de 2 bin liradan 5 bin liraya kadar yükseldi.

5 BİN TL’NİN SAHİBİ OLDU

Geçen senenin birincisi aynı limanda balıkçılık yapan Erhan Çengelcik, 2’nci denemesinde hızlı bir koşu yaparak bayrağı denize düşürdü.

Çengelcik, ödülünü Belediye Başkanı Ali Bektaş’tan teslim aldı. Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere de para, kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. (DHA)

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