Yalan, dolan, iftira damarlarına işlemiş

AKP’liler ilk seçimde yaptıkları gibi yine halkı aldatıyor. İşte kara propaganda ve kirli siyasetin yüzü…

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan bir kişinin A Haber ekranlarındaki görüntüsü büyük tartışmaya neden oldu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar için İstanbul Havalimanı'nda sandık kuruldu. Burada oy kullanan vatandaşlarla röportaj yapan A Haber muhabiri, sakallı bir kişiye mikrofon uzattı. Arapça konuşan bu kişi, “Ben daha önce Türkiye'deki gibi demokratik bir seçim görmedim.” dedi. Türkçe bir kelime bilmeyen kişinin oy kullanması sosyal medyada büyük tepki gördü. İşte siyasilerden gelen eleştiriler:

– Kürşat Zorlu (İYİ Parti): Türk Vatandaşlığı Kanununa göre ‘yeteri kadar Türkçe bilmek' koşulu bulunmaktadır. Diğer koşullar gibi elbette bunun da bir sebebi vardır!

SEÇİMİN İPTALİNİ BİLE…

– Lütfu Şehsuvaroğlu (Zafer Partisi): A Haber'in bu belgeseli bu yılın belgesel ödülü alabilir. Her şeyi anlatıyor. Sığınmacı bile değil, Türkçe bilmiyor, parayla vatandaşlık almışlar. Hatta bu belgesel tek başına seçimlerin iptalini bile gündeme getirir. n Atila Sertel (CHP): Görün Türkiye'min güzel insanları görün… Tek kelime Türkçe bilmeyenlere oy kullandırılıyor. Ülkem, güzel vatanım Suriyelileştirilmek isteniyor.

– Yusuf Ziya Özcan (Gelecek Parti): Böyle bir garabet hiçbir ülkede görülmez. Vatandaşlık verilmiş Arapça konuşan biri ülkenin kaderini belirleyecek seçimde oy kullanıyor. AKP'nin seçimde önce çıkmasını sağlayanlar!

A HABER DE KINA YAKSIN

– Tanju Özcan (Bolu Belediye Başkanı): Bu Arap benim ülkemin yönetimine karar veriyor. Bu y.. vatandaşlık verene yazıklar olsun. Türkçe bile yok, oy kullanmış… Hayırlı olmasın inşallah. A Haber'de kına yaksın.

Vatandaşlar ise şöyle isyan etti:

– Oy kullanmayan 8 milyon küskün kardeşim, bak senin yerine kim oy kullanıyor..!

– Türkiye için karar ver, kendin için mi, yoksa tek kelime Türkçe bilmeyen bu Araplar mı senin yerine oy kullansın..?

– AKP ve MHP'nin milliyetçilikle uzaktan yakından alakaları yoktur.

– Seçim adil değil! Seçim kirletildi. Parmak boyası olmadan ve gerçek Türkler oy kullanmadan seçim iptal edilmeli!

KARA PROPAGANDA HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

AKP'li belediyeden skandal afişler

28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala AKP'li Nevşehir Belediyesi kentteki bilboardlara provokatif afişler astı. Afişlerde “Selahattin Demirtaş serbest kalacak” ve “YPG terör örgütü değildir” yazıları ile hemen yanında birer karekod yer aldı. Afişlerde ayrıca “İyi düşün, doğru karar ver” ifadeleri kullanıldı. Afişler büyük tepki topladı. CHP'li vekil Hasan Ufuk Çakır skandala şöyle isyan etti: “Devletin valisini aradım. ‘Yaptıkları iş doğru değil' dedim. ‘Kaldıracağım' dedi, kaldırmadı.” AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ise afişlerin büyük tepki çekmesi üzerine açıklama yaptı. “Bahse konu afişler ile ilgili olarak Merkez İlçe Seçim Kurulu yetkilidir ve olası itirazlar ancak bu kurula yapılabilecektir” dedi.

Trabzon itiraz edilen bu afişleri kaldırmıyor

AKP ve MHP, seçim süresince Türkiye'nin bazı illerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzü ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yüzünün yan yana getirilerek “Dikkat! Attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın” sözlerinin yer aldığı afişler astı… İYİ Parti lideri Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yüzü de yan yana getirilerek ‘Bazıları iki yüzlüdür' yazılı afiş ve broşürler de yer aldı. Bazı illerde İlçe Seçim Kurulları bu afişlerin kaldırılmasını sağladı. Ancak Trabzon'da hala afişlere itiraz süreci sürüyor. Tepki toplayan afişlerle ilgili CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kadar kara propagandanın devam edeceğini anlamış bulunuyoruz. Nitekim de el ilanları esnaflara dağıtılmış, duvarlara asılmış vaziyette. Suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Montajlı Kılıçdaroğlu afişine büyük tepki!

AKP'nin İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının montajlandığı sahte afişi gerçekmiş gibi paylaştı. Kertişçi'nin paylaşımı Teyit.org tarafından yalanlanırken, Kertişçi'ye tepki yağdı. Kertişçi için şu yorumlar yapıldı:

– Bu yaptığınız suç!

– Bu adam meclis üyesi nasıl olmuş. Sahte afiş görselleri hazırlayan birinin dezenformasyon yasasından tutuklanması gerekmez mi? @EmniyetGM

– Bu iftiracının işlediği suç konusunda gereğini yapacak mısınız? Hani yasa çıkardınız ya? @iletisim

BASIN TARİHİNE KARA LEKE OLARAK GEÇECEK YAYIN

Kılıçdaroğlu'na sansür

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz iktidar yanlısı kanal a Haber'e konuk oldu. Yavuz'u Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasına dair açıklamalarda bulunduğu programda yeni bir tartışmaya imza atıldı. Seçimin ikinci turunda kullanılacak oy pusulası ekrana yansıtılırken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı önce açık verildi daha sonra sansürlendi, altına da ‘diğer aday' yazıldı. İlk turda aldığı oyla ikinci tura kalan Kılıçdaroğlu'nu oy pusulasından çıkaran a Haber'in bu tutumu, Kılıçdaroğlu'na destek veren 24 milyon 594 bin 932 vatandaşın seçme iradesini yok saydıkları şeklinde değerlendirildi. a Haber, kısa süre içerisinde sosyal medyadan yoğun tepki topladı. RTÜK üyesi İlhan Taşçı da bu skandal durumun “YSK kararına aykırı” olduğunu belirtti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş belgelerle tek tek gerçeği anlattı:

AKP 3 defa Öcalan'ı çıkarma teşebbüsünde bulundu!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Fox TV'nin canlı yayın konuğu oldu. Yavaş, seçim çalışmaları boyunca iktidarın, muhalefeti terörle iltisaklı göstermesine tepki gösterdi. AKP'nin, Abdullah Öcalan'ı üç kez serbest bırakmaya çalıştığını savunan Yavaş, şunları kaydetti: “Birisi 2003'te topluma kazandırma kanunu tasarısı ile denediler. Amerikalıların isteği Irak'ı girdikten sonra… Daha sonra 2006'da Bakanlar Kurulu ile denediler. Bunun bir maddesinde ‘suç işlemek için örgüt kurmak suçundan terör örgütünün yöneticisi hakkında da uygulanabileceği hükmedilmiştir. Ancak bu hükme göre, terör örgütü kurucusu etkin pişmanlık hükmünden bir kez kullanabilecektir. Evet, altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. Bunun üzerine CHP Milletvekili Orhan Eraslan itiraz ediyor. Sonra geri çektiler. Tekrar 2013'te bir defa daha geliyor. Bunda da CHP vekilleri şiddetli şekilde itiraz edince, geri çekiliyor.”

Yalana ‘yalan' diyene gözaltı!

AKP'li Nevşehir Belediyesi'nin, ilan panolarına “Selahattin Demirtaş serbest kalacak” ve “YPG terör örgütü değildir” şeklinde CHP aleyhindeki provokatif içerikli afişler asması büyük tepkilere yol açtı. CHP de afişlerin bir an önce kaldırılmasını talep etti. Tartışmalar sürerken, CHP Nevşehir Gençlik Kolları İl Başkanı Yekta Arda Gürbüz, billboardlara sprey boya ile “yalan” diye yazdığı sırada gözaltına alındı. Başkanlık'tan “Nevşehir Gençlik Kolları İl Başkanımız Sn. Yekta Arda Gürbüz halkı galeyana getirmeyi hedefleyen yalan ve usulsüz billboardlara yazılama çalışması yaptığı sırada gözaltına alınmıştır” denildi. Gürbüz dün serbest bırakıldı, halk ise “Yalan söyleyen serbest, yalana yalan diyene ceza. Adalet bu mu” yorumları yaptı.