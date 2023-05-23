Yalanlar ve gerçekler SÖZCÜ Basın Kulübü’nde

Deneyimli haberci Uğur Dündar moderatörlüğünde; SÖZCÜ gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarı Rahmi Turan, Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz gündemi yorumlayacak.

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YAYIN hayatına başladığı günden bu yana ekranların en çok izlenen haber kanallarından biri olan SÖZCÜ TV'de yepyeni bir program başlıyor… Türkiye'nin en çok okunan gazetesi SÖZCÜ'nün duayen kadrosu bundan böyle her salı akşamı saat 20.45'te ‘Sözcü Basın Kulübü'yle ekranlarda olacak.

Deneyimli haberci Uğur Dündar moderatörlüğünde; SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve yazarları Rahmi Turan, Deniz Zeyrek ile İsmail Saymaz, Türkiye'nin gündemine damga vuran başlıkları yorumlayacak, en sıcak kulis bilgilerini paylaşacak. Sorulmayanı soracak, tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla siyasetin nabzını “Sözcü Basın Kulübü”nde tutacak…