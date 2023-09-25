Yamaç paraşütü düştü, Belaruslu turist hayatını kaybetti
Alanya'da pilot eşliğinde yamaç paraşütüyle ikili atlayış yapan Belarus uyruklu D.S. paraşütün ağaçlık alana düşmesiyle yaralandı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken tandem pilotu A.Ş. ise yaralandı.
Antalya Alanya’ya bağlı Dinek Mahallesi’nde bulunan 800 metrelik Yassıtepe’den dün saat 18.00 sıralarında yamaç paraşütü pilotu A.Ş., Belarus uyruklu D.S. ile birlikte ikili uçuş yapmak için atlayış yaptı.
Havada süzülen paraşüt, bir süre sonra aniden irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde D.S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan paraşüt pilotu ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. A.Ş. hastanede tedaviye alınırken D.S.’nin cansız bedeni incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)