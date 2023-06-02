Yamaçlarda kaya riskine karşı ‘çelik ağ’

Gümüşhane'de sarp arazi şartları nedeniyle can ve mal kaybına neden olan kaya düşmelerine karşı yamaçlarda önlemler sıklaştırılıyor.

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Kentte tehlike oluşturan yamaçlarda kaya düşmelerine karşı önlem alınmaya devam ediliyor.

İl genelinde, kara yolları, belediye ve AFAD ekiplerince ‘çelik ağlı bohçalama' yönteminin yanında enerji sönümleyici çelik ağlarlar da yerleştirilen 41 riskli alan, ıslah edilerek, kaya düşme tehdidi ortadan kaldırıldı.

Çalışmalarla; risk altındaki 900 konut, güvenceye alındı.

Bölgede, görevliler rutin kontrollerde bulunarak, düşen kayaları temizlerken, olası riskli bölgelerin tespiti sonrası ‘çelik ağlı’ aynı yöntemle önlem alıyor.

‘TEDBİRLERLE BİRÇOK OLAYIN ÖNÜNE GEÇTİK'

AFAD Gümüşhane İl Müdürü Mesut Bayrak, önleyici tedbirlerle birçok olayın önüne geçtiklerini belirterek, “Gümüşhane'de en büyük riskler, afetlerden sonra meydana gelen kazalar. Bir depremin ardından özellikle kaya düşme riski çok fazla var. Çalışmalarımızı afet öncesi ve sonrası risklere odaklı bir şekilde sürdürmekteyiz. Gümüşhane'de kaya düşmesi, heyelan gibi olaylar sıklıkla yaşanmakta. 13 yıllık görev sürecimde, bugüne dek yaklaşık 40 köy ve mahallemizde afet önleyici tedbirler alarak, birçok olayın önüne geçtik” dedi.

‘EKİPLER RİSKİ ALANDA ETÜT ÇALIŞMASI YAPIYOR'

Riskli bölgelerde ekiplerin tespitlerde bulunduğunu kaydeden Bayrak, “Yıllık programlar yaparak çalışıyoruz. Riski tespit edilen bölgeye en kısa zamanda müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımız korku ve endişe içerisinde uzun bir zaman beklemiyorlar. Çevremize baktığımız zaman büyük kayalar ve devasa dağlar var. Bunları tamamen ortadan kaldırmak çoğu zaman mümkün olmuyor. Bu durumda enerji sönümlü tellerimiz var. Onları kullanıyoruz. İş makineleriyle kayaların, özellikle çürük kısımlarını, mümkünse tamamını kaldırıyoruz. Hedefimiz, riski tamamen ortadan kaldırmak. Yerleşim yerini tehdit eden kayaların tamamını oradan alıp başka yere taşımak veya uygun alan varsa, toprağa gömmek suretiyle tedbirlerimizi alıyoruz” diye konuştu.

‘RAHAT ETTİK’

Köylerinde dağdan kopabilecek kayaların komşularının evi için tehlike oluşturduğunu anlatan Lokman Aslan da “Komşum gece uyumaya korktuğunu söyledi. İlgililere söyledik, ekipler gelip kontrol ettiler. Kayaları tellerle muhafaza altına aldılar. Şimdi rahat ettik. Her şeyin başı sağlık; bu tellerin çekilmesi köyümüz için çok iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Afet önleyici çalışma yapılan Yeniyol köyü sakinlerinden Davut Aslan ise risk üzerine AFAD'a yazılı dilekçeyle başvuru yaptıklarını belirterek, ekiplerin hızlı çalışmayla riskin önlediğini söyledi. (DHA)

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