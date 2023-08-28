Yasak kalkarken balıkçılar geçim derdinde: ‘Tek güvencemiz hamsi’

Denizlerde 1 Eylül'de av yasağı kalkıyor. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'nda tekne ve av ekipmanlarının bakımlarını tamamlamaya çalışan tekne sahiplerinin en büyük endişesi akaryakıta gelen zamlar. Dev teknelerde tayfa olarak çalışan balıkçılar ise geçim derdinde.

Elif ÇAVUŞ

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1 Eylül’de bitecek av yasağı ile birlikte denizlerde “Vira Bismillah” demeye sayılı günler kala, Trabzon'daki limanlarda hareketlilik yaşanıyor. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'nda av yasağı süresi boyunca tekne tamiratları ve av ekipmanlarının bakımlarını tamamlamaya çalışan balıkçılar, yeni sezon için gün sayıyor. 4 ay boyunca yeni sezona hazırlık yapan balıkçılar, artan maliyetlerden ve akaryakıta gelen zamlardan şikâyetçi.

DOLAR YÜKSELİNCE MALİYETLER KATLANDI

Döviz kurlarından artışların maliyetleri artırdığını söyleyen tekne sahiplerinden Halittin Yılmaz, “Denizde bir aksaklık yaşamayalım diye ağlarımızı onardık, gemilerimizi karaya çektik ve boyalarını yaptık, makinelerini tamir ettik. Boyalarımız, ağların iplikleri, makinelerin hepsi yurtdışından geliyor.

Ağın 1 kilogramı 300 lira civarında, işçiliği katarsan 400 lirayı buluyor. Bir hamsi ağı 30-40 ton ağırlığında, istavrit ağı da 30 ton. Dolar yükselince bize de maliyeti katlandı. Bu sezon hazırlıklarındaki maliyetimiz 10 milyon lirayı geçer. Geminin sadece boyası 1.5 milyon lirayı buldu” dedi.

“BALIK FİYATLARI PAHALI OLACAK “

ÖTV'siz mazotun bir anlamının kalmadığını vurgulayan Yılmaz, “Balıkçılar, ÖTV'siz mazot alıyor. Mazot fiyatları yükselince onun da bir anlamı kalmadı. Geçen yıl mazot masrafını çok hissetmedik ama bu yıl çok daha fazla hissedeceğiz gibi görünüyor. Balık fiyatları mecbur pahalı olacak, yoksa biz para kazanamayız” diye konuştu.

“HAMSİNİN KİLOSU 100-150 LİRADAN AŞAĞI OLMAZ”

Maliyetlerin vatandaşın sofrasına yansıyacağının sinyalini veren Yunus Yılmaz ise “Maliyetler aşırı derecede yüksek. Bizim için en büyük maliyeti mazot oluşturuyor. Biz bir gecede 4 ton mazot yakıyoruz. Nasıl olacak bu iş? Hamsinin kilosu 100-150 liradan aşağıya olmaz bu sene. Balık bol olursa vatandaş ucuz yer. Teknenin 30-35 tane tayfası var, onlar da bekliyor. Bu işi sürdürmek kolay değil” dedi.

“BOĞAZ TOKLUĞUNA ÇALIŞIYORUZ, TEK GÜVENCEMİZ HAMSİ”

Dev teknelerde tayfalık yapan balıkçı Abdullah Öztürk ise geçim derdinde olduğunu söyledi. Öztürk, “Eskiden tekne sahipleri çalışanına ev alırdı, çocuğunun düğünü yapardı. Şimdi asgari ücreti bile veremiyor. Boğaz tokluğuna çalışıyoruz. Para bitti, para eridi. Çocuklarımızın hali ne olacak? Şu anda gelir, gideri karşılamıyor. Çocuğum üniversiteyi kazandı, okutamıyorum onu. Emekliyim, 24 saat çalışıyorum, iki ucunu bir araya getiremiyorum. Bu pahalılıklara can dayanmıyor. Benim çocuklarımın rızkını kazanmam için ne yapmam lazım? Hırsızlık mı, gasp mı yapmam lazım? Bu sene denize çıkacağız işte tek güvencemiz hamsi” dedi.

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