“Yaşım 64. Ekmek lüks oldu, kredi kartıyla alıyorum”

Kış mevsiminin gelmesiyle yazdan hazırlanan ürünlerin, sofralarda yer bulma zamanı geldi ancak ekonomik koşullardan dolayı kışa hazırlık yapamayan vatandaşların sayısı bir hayli fazla. Semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatlarının cep yakıyor olması karşısında da vatandaşlar dert yanıyor. Öyle ki Trabzon’da Yaşar Güneş adlı vatandaş ekmeği bile kredi kartıyla aldığını söylüyor.

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Elif ÇAVUŞ / Mert BAHADIR-TRABZON

Kış yüzünü gösterdi, mutfak için yazdan yapılan hazırlıklar vatandaşın kurtarıcısı durumunda ancak enflasyona karşı mücadele eden vatandaşların çoğu kış için hazırlık yapamadıklarını söylüyor.

Semt pazarlarında satılan meyve ve sebze fiyatlarındaki artışlar da enflasyon sarmalında alım gücü düşen vatandaşın belini büküyor. İktidar, her fırsatta vatandaşın enflasyona ezdirilmediğine yönelik açıklamalarda bulunuyor ancak Trabzon'da emekli Yaşar Güneş'in “Ekmeği kredi kartıyla alıyorum” ifadesi alım gücünün nasıl düştüğünü gözler önüne seriyor.

“HER ŞEY UÇMUŞ GİTMİŞ NASIL YAPACAKSIN?”

Trabzon'da Yenicuma Mahallesi’nde kurulan semt pazarında alışverişe gelen vatandaşlar, SÖZCÜ mikrofonlarına konuştu.

Ekonomik koşullar nedeniyle kış için hazırlarını yapamadıklarını söyleyen vatandaşlar, pazardan da tane tane ürün aldıklarını dile getirdi.

Günümüz ekonomik koşullarında geçinemediğini söyleyen bir vatandaş, “Her şey uçmuş gitmiş, neyle yapacaksın. Günü birlik, küçük küçük şeyler alıp idare ediyoruz. Bir pazar alışverişi için bütçemin bin lira ya da 2 bin lira olması lazım ki her şeyden alabileyim.” dedi.

7 BİN 500 LİRA BANA 10 GÜN YETMEZ

7 bin 500 lira emekli maaşıyla kıt kanaat geçinmeye çalıştığını ifade eden bir vatandaş da kışa hazırlık yapamadığın dile getirerek, “Bu halde 7 bin 500 lira bana 10 gün yetmez. En az 15 bin lira açığım kalır. Nereden ödeyeceğiz onu?” diyerek dert yandı.

EKMEĞİ KREDİ KARTIYLA ALIYORUM

Gıda fiyatlarının vatandaşı perişan ettiğini söyleyen Yaşar Güneş adlı vatandaş ise yaşadığı zorlukları anlatarak Türkiye'deki ekonomik durumun ne noktaya geldiğini gözler önüne serdi.

Emeklilerin süründüğünü söyleyen Güneş, “İnsanlar geçim sıkıntısı içinde direnmeye çalışıyorlar. Yaşım 64 ben bugün ekmeği kredi kartıyla alıyorum. Bu duruma düştük. Ekmek bile lüks oldu. Bize üstten aşağıya bakıyorlar. Yazıklar olsun başka bir şey demiyorum” diye konuştu.