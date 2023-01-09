Abone Ol

Yaşlı çift feci şekilde can verdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Yaşar Karayel (86) ve eşi Zeynep Karayel (79) hayatını kaybetti. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yaşlı çift feci şekilde can verdi

Olay, Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi Ömerbeyoğlu Sokakta 2 katlı evin alt katında meydana geldi.

Karayel çiftinden haber alamayan oğulları İsmail Karayel eve geldi. Eve giren İsmail Karayel, anne ve babasının hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ BELİRLENDİ

Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yaşar ve Zeynep Karayel çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karayel çiftinin cenazeleri morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Yozgat'ta 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıİlginizi ÇekebilirYozgat'ta 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
X Reklam