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Yavru köpeği demir çubukla döve döve öldürdü

Mardin'de vahşet! M.T., yerde yatan yavru köpeği, başına demir çubukla defalarca vurarak öldürdü.

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Yavru köpeği demir çubukla döve döve öldürdü

Olay, Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesinde meydana geldi. M.T., yerde yatan köpeği, başına demir çubukla defalarca vurdu.

DEHŞETİ GÖREN ÇOCUK ŞOKE OLDU

Bu sırada yoldan geçen biz kız çocuğu, olayın şokuyla yerinden kıpırdayamadı. M.T. kıza da bir şeyler söyleyip, köpeğin başına bir kez daha vurdu. Köpek ölürken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, kimliğini tespit ettikleri M.T.’yi gözaltına alındı. (DHA)

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