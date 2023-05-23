Yediği yumruğu unuttu, AKP safına geçti

4 Ağustos 2014'te Meclis’te MHP’nin önergesi görüşülürken AKP’liler Oğan’ın üzerine yürüdü, yumrukladı. Aldığı darbelerle yüzü şişen Oğan bu saldırının ardından, “Genel Kurul’da 60 AK it bana saldırdı” demişti. Oğan, Erdoğan’ı destekleme kararıyla, yediği bu yumruğun ve AKP’ye yaptığı muhalefetin üzerine sünger çekti...

Deniz AYHAN

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Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ı destekleme kararını açıklayan Sinan Oğan, önceki yıllarda Meclis'te AKP'lilerin sözlü ve fiziki saldırısına uğramıştı. Oğan, 4 Ağustos 2014'te Meclis'teki oturumda AKP'nin Türkmen ayırımı yaptığını iddia etmiş, “Irkçı, faşist zihniyetinizi kınıyoruz, siz faşistsiniz” demişti. AKP'liler Oğan'ın üzerine yürümüş ve yumruklamıştı.

MÜTTEFİKLİĞE GEÇİYOR

Aldığı darbelerle yüzü şişen Oğan saldırının ardından, “Genel Kurul'da 60 AK it bana saldırdı” demişti. Bu arada, Ankara kulislerinde Oğan'ın eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu gibi keskin muhaliflikten müttefikliğe geçip diplomasi kadrolarına katılacağı ileri sürülüyor. İddiaya göre Oğan bir süre sonra Azerbaycan'a büyükelçi olarak atanacak.

MİLYONLARI HÜSRANA UĞRATTI

OĞAN, MHP ile yolları ayrıldıktan sonra da AKP'yi sert dille eleştirdi. Seçim sürecinde ise çıktığı kanallarda yaptığı ağır muhalefetle toplumun beğenisini kazandı. Hatta “Cehennemin kapılarını kapatacağız” dedi. Dün, daha önceki söylemlerinin tersi bir adım attı ve 2'nci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

SARAY İÇİN BÖYLE DİYORDU

Oğan MHP milletvekili olduğu dönemde AKP'ye sert muhalefet yapan isimlerden biriydi.