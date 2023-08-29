Yelkenli teknelerle İtalya hayali yarım kaldı: 196 kaçak yakalandı

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinden yelkenli teknelerle İtalya'ya gitmek üzere denize açılan 196 göçmen sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonlarla yakalandı.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinden bindikleri 18'er metrelik iki yelkenli ve iki lastik bot ile İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan toplam 196 düzensiz göçmen Güllük Körfezi ile Bordum Turgutreis açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalandı. Göçmenlerle birlikte 3 organizatör de gözaltına alındı.

Bodrum ve Güllük Limanlarına getirilen göçmenler, ifadelerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Yakalanan üç organizatörün ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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