‘Yemeği geç getirdin’ dediler: Sandalyeler havada uçuştu…
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, dinlenme tesisinde sipariş verdikleri yemeğin geç geldiğini öne süren 3 kişi, garson Murat Tepe'ye saldırdı. Tekme tokat başlayan, sandalyelerin havada uçuştuğu kavga, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.
Gemlik’te gerçekleşen olay, Salı günü saat 17.00 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu Gemlik yakınlarındaki dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesiste yemek siparişi veren 3 kişi, yemeklerinin geç gelmesi üzerine garson Murat Tepe ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine grup, Tepe’ye tekme, yumruk ve sandalyelerle saldırdı. Çalışanların ve müşterilerin araya girmesiyle sonlanan kavgaya karışan 3 şüpheli, kaçtı.
SERBEST BIRAKILDI
Başına darbe alan garson Murat Tepe yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan, ardından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tepe’nin alnına dikiş atıldığı öğrenildi.
Gemlik Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkma yasağı konulup serbest bırakıldı. (DHA)