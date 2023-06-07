Yeni Adalet Bakanı’na “Can Atalay” sorusu

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay’ın tahliye edilmemesini Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, "Can Atalay’ın tahliye talebi hangi hükme dayanarak değerlendirilmemektedir" diye sordu.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, partisinden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliye edilmemesini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil soru önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“GÖREVİNİ YAPMAKTAN ALIKONULUYOR”

– Anayasa'nın 83'üncü maddesinde tutuklamanın koşulları ortadan kalkmış ve tutuklama kararıyla elde edilebilecek bir hukuki yarar kalmamıştır. Seçilmiş milletvekili olan Can Atalay hakkında Anayasanın 83. maddesi dikkate alınarak; artık milletvekili olan kişi hakkında Anayasa’nın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmemesi gerekmektedir. Öte yandan, yargının Anayasa'yı ihlal etmesi nedeniyle Hatay Milletvekili Can Atalay, Anayasa'nın 80'inci maddesinde kendisine verilen bütün milleti temsil etme görevini yapmaktan alıkonulmaktadır.

“YARGIÇLAR YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANIYOR”

– Can Atalay seçilmiş bir milletvekili olmasına rağmen TBMM'de görevine neden başlamamıştır? Can Atalay'ın tahliye talebi hangi hükme dayanarak değerlendirilmemektedir? Hukuk devleti ilkesine ve milletin iradesine karşı yargı yetkisini açıkça kötüye kullanan yargıçlar hakkında herhangi bir soruşturma başlatılacak mıdır?

“HUKUKA KARŞI HİLE DEĞİL MİDİR?”

– Başvuru dilekçesi ve dosya 25 Mayıs 2023 tarihinden beri Yargıtay Savcılığı'nda bekliyor olmasına karşın ilgili daireye sevkinin yapılmamasının nedeni nedir? CMK madde 105 hükmü uyarınca 3 gün içinde karar vermesi zorunluyken savcılığın bu sarih maddeden kaçınmak için dosyayı bekletmesi hukuka karşı hile değil midir?

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