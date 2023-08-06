Abone Ol

Yeni bir siyasi parti daha kuruldu

Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek, ATA Parti'yi kurduğunu açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yeni bir siyasi parti daha kuruldu

Siyasi partileri bir yenisi daha katıldı. Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek, ATA Parti’yi kurduğunu açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, partinin ana politikasının, Atatürk’ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.

Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi. Partinin kurucu genel başkanlığına, 79 yaşındaki Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi. (AA)

Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kurulduİlginizi ÇekebilirRecep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam