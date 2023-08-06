Yeni bir siyasi parti daha kuruldu
Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek, ATA Parti'yi kurduğunu açıkladı.
Siyasi partileri bir yenisi daha katıldı. Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek, ATA Parti’yi kurduğunu açıkladı.
Partiden yapılan açıklamada, partinin ana politikasının, Atatürk’ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.
Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi. Partinin kurucu genel başkanlığına, 79 yaşındaki Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi. (AA)